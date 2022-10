A cumprir a terceira temporada no Benfica, Nicolás Otamendi cumpriu neste sábado, na goleada sobre o Desp. Chaves por 5-0, o centésimo jogo com a camisola dos encarnados.

«É uma marca bonita, uma marca importante. Um jogador sonha fazer o maior número de jogos possíveis com a camisola do clube. Para ser sincero, hoje estou mais do que feliz porque alcancei uma marca que parecia longe, mas hoje estou aqui a desfrutar do clube e a jogar, porque o lugar onde um jogador está mais feliz é dentro do campo», disse o defesa argentino em declarações aos canais próprios do Benfica.

Otamendi chegou ao Benfica depois de várias épocas no futebol inglês, onde jogou o Manchester City, que contratou nessa mesma altura Rúben Dias. Foi a segunda experiência do jogador de 34 anos em Portugal, ele que havia representado o FC Porto entre 2010 e 2014.

Otamendi é hoje capitão e o líder da equipa no relvado e garante que sempre se sentiu apoiado por todos dentro do clube. «É uma responsabilidade importante, quando chegas a um clube e te dão essa responsabilidade e essa confiança. Desde o dia em que cheguei aqui ao Benfica, fizeram-me sentir como se fosse o meu primeiro clube e isso é algo que um jogador tem sempre em mente. Estou agradecido por isso, agradecido às pessoas do clube, aos funcionários e aos adeptos, que me apoiaram desde o primeiro dia», vincou.

O internacional argentino abordou ainda o bom momento das águias, que lideram o campeonato de forma isolada e estão já apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões. «Obviamente que as temporadas anteriores não foram, de todo, aquilo a que estamos acostumados, a que o clube está acostumado. Hoje, e nesta temporada, cabe-me desfrutar ainda mais, porque obviamente estamos numa posição muito boa. Isso não nos garante nada, porque a época ainda vai a meio. Mas acredito que estamos no bom caminho e a verdade é que temos de continuar da mesma maneira e ter a mentalidade positiva sempre. (...) Esperamos que seja uma boa temporada e que todos sejamos felizes no fim da época», remartou