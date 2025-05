Nicolás Otamendi espera um desfecho diferente na final da Taça de Portugal frente ao Sporting, depois do empate na penúltima jornada da Liga, que abriu caminho aos leões para a conquista do bicampeonato.

«Merecíamos mais na Luz. A bola não quis entrar. Tentámos de todas as maneiras. Agora, tentaremos fazer melhor, para termos um resultado positivo. É isso que define esta final», afirmou o capitão do Benfica na antevisão da final do Jamor.

Na conferência de imprensa, que decorreu ao início da tarde no Seixal, o internacional argentino deixou ainda um recado para a decisão.

«Queremos jogar. Queremos que não percam tempo com paragens do jogo e com faltas. Há que dar um bom espetáculo», concluiu o capitão dos encarnados.