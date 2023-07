Ángel Di María está de regresso ao Benfica 13 anos depois, e isso por si só já cria uma grande expectativa nos adeptos, como se pôde comprovar na apresentação do internacional argentino, no Estádio da Luz.

Ora, os dois golos em dois jogos – frente a Basileia e Al Nassr – só vieram aumentar ainda mais essas expectativas, e até os colegas estão rendidos à qualidade do jogador de 35 anos.

É o caso do amigo e compatriota Otamendi: o defesa está lesionado e não tem sido opção para Roger Schmidt, mas, claro, tem acompanhado as águias nesta pré-época. E não deixou de comentar a exibição de Di María frente ao Al Nassr nas redes sociais do colega de equipa.

«Vieste de que planeta, animal? Vi-te enquanto tomava os meus mates [bebida típica da América do Sul]. Fideooo, Fideooo», escreveu Otamendi.