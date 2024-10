Nicolás Otamendi voltou a abordar a possibilidade de jogar no River Plate. O capitão do Benfica lembrou que tem contrato com os encarnados até ao final da temporada, mas deixou a porta aberta a uma eventual mudança para o emblema de Buenos Aires a partir de junho.

«Nunca se sabe. Ainda tenho este ano de contrato com o Benfica. Por respeito ao clube, tento estar sempre focado aqui e, quando acabar o contrato, logo verei o meu futuro. Não quero criar ilusões nas pessoas, mas sabem que sou adepto e vejo todos os jogos. Tenho uma boa relação com os dirigentes e nunca se sabe. Veremos o que vai acontecer no final do contrato», disse o central de 36 anos, em declarações à ESPN.

Adepto do River desde pequeno, Otamendi confessou que vê todos os jogos, mesmo aqueles que passam de madrugada e até revelou uma história engraçada.

«Os jogos da Libertadores passam tarde aqui. No outro dia cheguei meio a dormir ao treino, mas era um dia de recuperação e não havia problema», disse o capitão das águias, entre risos.

Otamendi contou ainda um momento caricato que viveu com o compatriota Rodri De Paul, durante a vitória do Benfica sobre o Atlético de Madrid (4-0): «Estava a dizer ao árbitro: "Ele não pode vir cá, só os capitães é que podem falar, dá-lhe amarelo"».