Nico Otamendi, capitão do Benfica, deu o seu ponto de vista sobre a reunião entre adeptos e jogadores no Seixal. Fê-lo em antevisão ao duelo da oitava e última jornada da fase de Liga da Champions, entre Benfica e Real Madrid, pelas 20 horas desta quarta-feira, com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

Benfica-Real Madrid

«Amanhã vai ser um grande jogo, contra um grande rival. Penso que maior motivação do que jogar contra o Real Madrid na Champions League não há. É um jogo de grande concentração. A Champions é isto, pagas caro se não a tiveres. A nível pessoal, chegar aos 100 jogos na Champions é uma marca muito boa a nível pessoal.»

«Estamos conscientes do jogo que temos de fazer. Não há outro resultado que não a vitória, com máxima concentração. O que temos de ter a nível ofensivo, defensivo, manter a tranquilidade.»

Reunião entre adeptos, jogadores e dirigentes

«Não foi um reclamação, mas sim um apoio. O adepto vive o clube da mesma forma que nós. Estão no seu direito ao exigir do melhor clube do mundo. A exigência é sempre importante. Quando os resultados não aparecem, a única forma que temos de ultrapassar as etapas é não relaxarmos e seguir a trabalhar.»

Como parar Kylian Mbappé

«É um jogador com muita qualidade. Os jogadores do Real são jogadores a nível pessoal com características enormes. Terá de ser um jogo perfeito para nós. Tanto ofensivamente como defensivamente. Sempre organizados. Ter uma boa performance depende de ter bons treinos, disciplina para chegar, jogar e dar o máximo.»