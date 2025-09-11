Com um ano de contrato com o Benfica, Nicolás Otamendi abriu portas a uma possibilidade de deixar os encarnados no final da temporada, após o Mundial 2026. Apontado muitas vezes ao River Plate, o central voltou a frisar que sempre teve uma ligação com o clube argentino, apesar de nunca o ter representado.

«Tenho um ano de contrato com o Benfica. Depois do Mundial 2026 vou ver o que irei fazer. Toda a minha família é do River Plate», começou por dizer em entrevista ao Telefe.

Sobre Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, o jogador negou qualquer contacto entre ambos.

«Nunca falei com Marcelo Gallardo. Nunca tive a oportunidade de falar com ele», disse.

No seguimento, o capitão das águias confirmou algo que já seria esperado: o Mundial 2026 é o último torneio que irá disputar com a camisola da Argentina: «Será a minha última competição com a seleção. Cada vez que vesti a camisola da seleção tentei dar sempre o máximo», disse em entrevista ao Telefe.

«Custou-me muito chegar a jogar na seleção principal e a minha família ensinou-me que tudo custa. Na vida tens de ser um guerreiro e tentar dar o melhor de ti. E, se as coisas não te saem bem, há que voltar a tentar no dia seguinte. É assim a vida», finalizou.