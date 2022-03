Nicolás Otamendi explicou a mudança para o Benfica na última temporada e mostrou-se satisfeito pelas exibições ao serviço dos encarnados, com especial destaque na Liga dos Campeões.

«Estou a fazer uma boa temporada [no Benfica]. Senti que tinha de ter continuidade na seleção, por isso, mudei de clube. Estamos a fazer uma boa campanha na Champions e isso ajuda a ser chamado à seleção, pois há muitos jovens a chegar», disse o central das águias, depois do empate da Argentina no Equador (1-1), aos microfones da TYC Sports.

Otamendi vincou ainda que a albiceleste vai ao Qatar com o «objetivo de chegar à final».

«Temos um grupo muito bom, competitivo. Existe uma competição saudável entre todos e nos treinos todos dão o máximo. Todos queremos estar no Mundial», realçou.

O internacional argentino vai agora regressar a Portugal, já que o Benfica joga esta sexta-feira, no terreno do Sp. Braga.

As declarações de Otamendi: