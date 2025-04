Nicolás Otamendi deslocou-se, esta segunda-feira, até Fátima, juntamente com a mulher, e acabou por partilhar algumas fotografias do momento, com a seguinte descrição: «Agradecer é uma forma de honrar as bênçãos que recebemos».

Além disso, o internacional argentino acabou por também não deixar passar em claro a morte do Papa Francisco e acabou por partilhar uma fotografia do Sumo Pontífice, que surge ao lado de uma pomba branca.

Veja aqui a mensagem de Otamendi: