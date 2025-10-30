Após cumprir o jogo 250 com a camisola do Benfica, Nicolás Otamendi recebeu das mãos de Rui Costa uma camisola emoldurada para assinalar o registo redondo.

«É uma marca importante para mim a nível pessoal e profissional. A alegria de continuar a competir. Como profissional que sou, tento sempre dar o exemplo de querer sempre mais. De nunca me conformar com o que tenho. Continuar a acreditar e a vencer com a ambição que um jogador sempre deve ter. Estou muito feliz por chegar a esta marca neste clube. Um clube muito importante na minha carreira. E é continuar. Cada um que vem da formação sabe disso, porque já cá estão há mais anos do que eu. Feliz, só isso», disse sem disfarçar alguma emoção.

A seguir, José Mourinho usou da palavra e fez questão de falar em... castelhano, num sinal de respeito para com o argentino campeão do Mundo e capitão do Benfica desde que chegou ao clube da Luz em 2020. «Ele merece que eu fale no seu idioma, mas a minha mensagem não é para ti. É para vocês!», introduziu apontando para todos os outros jogadores.

«No minuto 95, contra-ataque contra a nossa equipa e ele fez um sprint de 75 metros com 2-0 para nós. A minha mensagem não é para ele: é para vocês», concluiu num claro sinal para que todos sigam o exemplo do defesa-central de 37 anos.