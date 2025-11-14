Benfica
Scaloni explica Otamendi no banco: «Preferimos protegê-lo»
Capitão do Benfica não foi utilizado diante de Angola, em Luanda
Lionel Scaloni fez estrear Gianluca Prestianni na vitória da Argentina sobre Angola (2-0), mas não deu qualquer minuto a Nicolás Otamendi. Após o encontro particular em Luanda, o selecionador da «albiceleste» explicou o motivo para deixar o capitão do Benfica no banco.
«O Otamendi não jogou porque preferimos protegê-lo, nós conhecemo-lo. Hoje escolhemos outros rapazes, mas sabíamos que ele estava disposto como sempre», explicou Scaloni, em conferência de imprensa.
Já sobre o jogo, o selecionador argentino considerou que foi «um bom teste» contra um adversário «forte fisicamente».
«Tentámos jogar o jogo com as nossas armas, parabenizo o adversário pelo bom jogo também. Estamos muito gratos pela receção que nos deram», afirmou.
