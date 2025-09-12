Benfica
VÍDEO: foi assim o erro de Otamendi que precipitou empate
Argentino com péssima abordagem ao lance
Estava a jogar-se os descontos do jogo frente ao Santa Clara, quando numa bola aparentemente simples, Otamendi tentou atrasar de cabeça para Trubin, falhou completamente a abordagem ao lance, não acertou na bola, caiu e premitiu que Vinicius Lopes se isolasse, para fazer o empate.
O Benfica, que jogara quase uma hora com mais um jogador e se fartara de falhar ocasiões de golo (sobretudo na segunda parte), deitou assim dois pontos ao lixo, quando nada o fazia prever.
