Quatro anos depois, a equipa de futebol principal do Benfica voltou à Câmara Municipal Lisboa para ser homenageada após a conquista do título de campeão nacional.

Numa espécie de segundo capítulo da festa do 38, dois dias depois da enchente no Marquês de Pombal, a praça dos Paços do Concelho encheu-se de adeptos para mais um momento de comunhão.

Pouco depois das 17h00, a comitiva encarnada, liderada pelo presidente Rui Costa, foi recebida pelo líder da autarquia lisboeta Carlos Moedas: ao todo, foram 24 os atletas (Guedes não esteve presente por estar a recuperar de operação ao joelho esquerdo) que estiveram presentes, além de equipa técnica e restantes elementos do staff. E nem a águia Vitória faltou.

Nicolás Otamendi e João Mário, os capitães, ergueram à chegada o troféu na direção dos adeptos. Depois de cumprido o protocolo, houve um momento musical da cantora Mariza Liz e discursos de Carlos Moedas e Rui Costa.

Lá fora, com a praça cada vez mais composta, os adeptos aguardavam pelo momento alto da festa: a tradicional ida dos campeões até à varanda.

Aí, repetiram-se de forma efusiva os saltos e os cânticos da festa do Marquês. «O campeão voltou.» Roger Schmidt agarrou na taça e ergueu-a para os adeptos, tendo ainda acedido aos pedidos para saltar, David Neres brincou simulando que ia erguer a taça várias vezes e Grimaldo, de saída do clube, foi um dos mais animados e voltou a sentir o carinho dos adeptos. «Obrigado, obrigado», disse depois, à saída, enquanto passava pela equipa de reportagem da CNN Portugal.

A festa terminou pouco depois das 18h00, com jogadores e adeptos a cantarem «Ser Benfiquista». E Rui Costa prometeu tudo fazer para que aquele momento se repita em 2024.