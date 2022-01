Eustáquio, jogador do P. Ferreira, em declarações na zona de entrevistas rápidas da BTV, após a derrota dos castores na Luz, diante do Benfica.

«Entrámos bem e com 11 tínhamos capacidade para fazer outro resultado. Acho que o lance do Otamendi sobre mim era algo mais, não foi. Depois tivemos o azar da expulsão do Denilson e a história mudou. Ainda nos aguentámos na segunda parte, mas depois do golo com o Grimaldo já não conseguimos.»

[sobre a segunda parte]

«Não podíamos desistir, mudámos algumas coisas que estavam mal e fomos com tudo, sem nada a perder, porque já estávamos com menos um. Mas não conseguimos reagir depois do segundo golo do Benfica.»