Portugal está a ter um início de época admirável nas competições europeias, que lhe permitiu ficar a morder os calcanhares à França no Ranking UEFA: as equipas portuguesas estão a um empate de subir o quinto lugar do ranking e de entrar na fase de grupos das provas internacionais no top-5 das ligas mais fortes.

Ora para este crescimento contribuiu decisivamente a participação do Santa Clara. A formação açoriana foi a que até agora mais pontos deu ao ranking nacional. Aliás, Portugal é o quarto campeonato na Europa que mais pontos somou neste início de época e Santa Clara contribuiu com mais de um quarto desses pontos (exatamente 27 por cento).

A equipa de Daniel Ramos ganhou os cinco jogos realizados nas pré-eliminatórias (dois ao Shkupi, dois ao Olimpijia e um ao Partizan), pelo que somou 5.000 pontos. O FC Porto e o Sporting, pela entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, contribuíram com 4.000 pontos cada.

Já o Benfica, que também ganhou todos os jogos realizados nas pré-eliminatórias da Champions (dois ao Spartak Moscovo e um ao PSV), contribuiu com 3.000 pontos. O P. Ferreira tem duas vitórias (Larne e Tottenham) e uma derrota (Larne), pelo que soma dois pontos. Tudo junto dá 18.000 pontos, que divididos por seis (o número de equipas que Portugal tem nas provas europeias) permite chegar aos 3.000 pontos que Portugal já somou este ano.

Refira-se, por fim, que Portugal é o quarto país que mais pontos somou esta temporada no ranking UEFA, a seguir à Suécia (3.375), Polónia (3.375) e Croácia (3.175).

Prova V E D Bonus Pontos Total Santa Clara Liga Conferência 5 0 0 5.000 5.000 Sporting Liga dos Campeões 4.000 4.000 FC Porto Liga dos Campeões 4.000 4.000 Benfica Liga dos Campeões 3 0 0 3.000 3.000 P. Ferreira Liga Conferência 2 0 1 2.000 2.000 Sp. Braga Liga Europa 0