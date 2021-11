A Bélgica empatou em Cardiff, frente ao País de Gales, por 1-1, num jogo que teve o benfiquista Vertonghen em campo cinco minutos: o central entrou aos 85 minutos para o lugar de Theaté, do Bolonha, quando o resultado já estava feito.

O resultado, de resto, foi construído ainda na primeira parte. Kevin de Bruyne abriu o marcador aos 12 minutos, depois de um ressalto que lhe permitiu ganhar a bola e rematar forte para golo. Já na segunda parte, Daniel James assistiu Kieffer Moore, que rematou rasteiro para golo.

Num jogo em que as duas equipas já estavam apuradas, o que deixou de fora jogadores como Courtois, Hazard e Lukaku, refira-se que Thorgan Hazard ainda acertou no poste, na parte final da primeira parte, e Neco Williams falhou uma grande oportunidade do País de Gales, aos 84 minutos.

No outro jogo deste Grupo E, a Rep. Checa venceu a Estónia por 2-0, com golos de Brabec (59 minutos) e Sykora (85 minutos). Com estes resultados, a Bélgica apurou-se em primeiro, enquanto o País de Gales, que ficou em segundo, e a Rep. Checa, por via da Liga das Nações, vão ao play-off.