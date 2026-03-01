O capitão do Groningen, Stije Resink, sofreu uma aparente lesão grave no joelho durante a derrota frente ao Volendam (3-2), num lance que deixou colegas e equipa técnica em choque e que pode comprometer uma eventual transferência no próximo mercado.

O médio de 22 anos, que chegou a estar na órbita do Benfica no inverno, teve de abandonar o relvado de maca no início da segunda parte, aos 53 minutos, depois de um duelo com Robert Mühren.

«Vai ao hospital, mas não parecia nada bem. É muito duro, porque é um jogador fantástico e ninguém merece isto», afirmou o treinador no final da partida, na qual Resink fez golo, na primeira parte, ao minuto 16.

Também os colegas reconheceram o impacto emocional da lesão. O guarda-redes Etienne Vaessen destacou que a equipa sentiu o golpe, lembrando que Resink estava apontado a dar o salto na carreira.

«É muito triste, porque é um grande jogador e sabíamos que provavelmente iria sair no verão. Por isso, sentimos muito por ele, mas temos de continuar como equipa», disse.

Thom van Bergen, avançado do Groningen e colega de Resink acrescentou que o ambiente no balneário ficou pesado no final da partida.

«Ele estava claramente abalado. Todos estávamos, porque ele também é um bom amigo. Ouviu-se um som no momento do duelo. Isso costuma ser um sinal de que a situação é bastante grave», afirmou.

De recordar, Resink esteve fortemente associado ao Benfica no último mercado de inverno e chegou a admitir a possibilidade de saída, embora o Groningen tenha bloqueado a transferência, algo que suscitou alguns comentários do médio.