A despedida de Richard Ríos do Palmeiras tem sido, até agora, bastante discreta. Tal como o Maisfutebol informou, o médio de 25 anos viaja para Lisboa nos próximos dias para reforçar o Benfica.

Ríos marca presença no jogo da noite deste domingo entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro, a contar para o Brasileirão, mas não consta sequer na ficha de jogo. O internacional colombiano apareceu, vestido à civil, no banco de suplentes.

Tirou algumas fotos com adeptos e certamente acenou para outros tantos. Mas, ainda assim, não haverá nenhuma despedida em grande.

Até porque, até então, o negócio não é oficial. Faltam os exames médicos e assinar o contrato, algo que deve acontecer assim que o jogador chegar a Lisboa.

