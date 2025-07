Richard Ríos marcou presença no banco de suplentes do Palmeiras, não como jogador, no duelo frente ao Atlético Mineiro e acabou por ser tema de conversa na conferência de Abel Ferreira, após o encontro.

O técnico português admitiu que é difícil «substituir um jogador como Ríos», pelo que além de tentar arranjar uma solução a nível interno, está no mercado à procura de uma alternativa, «dentro dos padrões» do Palmeiras. Recorde-se que o jogador de 25 anos prepara-se para ser reforço do Benfica, a troco de 27 milhões de euros.

«Vai ser muito difícil substituir um jogador como o Richard Ríos. Se vier uma solução muito bem, se não vier temos de arranjar uma solução internamente. Desde que chegámos ao Palmeiras, esta é a quarta ou quinta venda que fazemos acima dos 30 milhões de euros. Sempre vieram buscar os nossos melhores jogadores. Endrick, Estevão, e sempre encontrámos soluções», começou por referir.

«Sabíamos que o Ríos ia sair. Sempre que conseguirmos que um jogador chegue primeiro do que o que é vendido, melhor. Vamos à procura de uma solução para o jogador, dentro daquilo que são os nossos padrões», acrescentou.

Assista aqui às declarações de Abel Ferreira: