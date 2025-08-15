Benfica
«Era possível um melhor regresso a casa?»: Pany Varela já marca pelo Benfica
Ala de 36 anos aponta golo no particular com o Elétrico
A disputar uma partida de apresentação aos adeptos, o Benfica venceu esta sexta-feira o Elétrico, por 3-0, num jogo em que Pany Varela teve a oportunidade de estrear-se a marcar.
Raúl Moreira e Arthur marcaram os restantes golos do triunfo encarnado. Relativamente ao golo, o internacional português rematou de primeira e colocou a bola a bola no fundo das redes.
O ala de 36 anos, que representou o Benfica numa fase inicial da carreira, e que vestiu a camisola do Sporting entre 2016 e 2024, regressou à Luz neste mercado, depois de uma temporada na Arábia Saudita, ao serviço do Al Nassr.
