O treinador do PAOK, Abel, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Benfica, por 2-1, que ditou a eliminação dos encarnados da Liga dos Campeões 2020/21 ainda na 3.ª pré-eliminatória da prova.

«Jogámos contra uma grande equipa, não defrontámos uma equipa qualquer. O adversário tem muita qualidade, é bem orientada, tem grandes jogadores. Vocês viram o Crespo a dizer em três frases como tínhamos de fazer. Defender muito o jogo interior, e procurar sair em transições.»

«Sabíamos que a pressão do Benfica não ia ser igual com o passar do tempo. Já disse várias vezes que há jogos em que atacamos no mesmo patamar, quando as equipas são do nosso nível. Quando jogamos com equipa como o Larissa atacamos no patamar de cima, frente a equipas como o Benfica tínhamos de atacar de baixo para cima. É ajustar as velas em função do vento. Tínhamos de escolher a rota certa para este jogo. Tínhamos de ter menos ataque posicional e mais transição. Não há sistemas de jogo perfeitos.»

«Tenho de reconhecer que se a eliminatória fosse a dois jogos ia ser muito difícil para nós. Jogámos frente a uma grande equipa, tem um dos grandes, se não o melhor treinador português da atualidade. Estamos de parabéns pelo jogo que fizemos.»