Pressão? Para Jorge Jesus, essa é uma palavra que está fora do vocabulário. Dele e dos jogadores do Benfica para o jogo decisivo desta terça-feira diante do PAOK, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

«Se esta pressão me diz alguma coisa? Zero: estou habituado a tantas pressões. Não só dos meus anos no Benfica, mas de onde vim ultimamente. Isto faz parte dos grandes treinadores, dos grandes jogadores e das grandes equipas. As grandes equipas não têm pressão, os grandes treinadores não têm pressão e os grandes jogadores não têm pressão», afirmou o treinador dos encarnados na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o PAOK.

Jesus garantiu que nem o facto de o Benfica ter feito um investimento avultado neste defeso lhe tira o sono. «O que aumenta a pressão, e temos a noção disso, é que temos uma eliminatória a um jogo. Temos a responsabilidade de ganhar. A responsabilidade e a pressão é a de ganhar. Não tenho pressão em relação ao resto. Quando estás num clube como o Benfica, a pressão é diária e em todos os jogos. Quanto melhor for a qualidade enquanto equipa, mais essa pressão vai acentuar-se. Porque as pessoas exigem que a qualidade seja transferida para os jogos», frisou.

O técnico do Benfica passou uma mensagem de confiança para o duelo desta terça-feira que vai ser transmitido a partir das 19h00 na TVI. «As nossas expetativas são as melhores. Acreditamos no trabalho que fazemos durante a semana, acreditamos muito nos jogadores individualmente, acreditamos e temos a certeza de que temos tudo, independentemente de ser o primeiro jogo oficial, para fazer um excelente jogo que nos permita passar a eliminatória.

Jesus comentou ainda o facto de Abel Ferreira ter atribuído o favoritismo ao Benfica. «Não me importo que ponham no Benfica o favoritismo em todos os jogos. É sina de qualidade e que tem uma equipa forte. Mas isso não significa que seja um vencedor antecipado.»