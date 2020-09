Abel não quis abrir muito o jogo na véspera do embate do PAOK frente ao Benfica, da 3.ª pré-eliminatória da Champions, mas defendeu que as duas equipas têm estilos semelhantes.

O treinador português foi questionado sobre o facto de não ter neste momento um defesa-direito de raiz disponível para o jogo e respondeu que não acredita que as águias se concentrem só nesse lado.

«O Benfica é como o PAOK, com ideias muito semelhantes. As duas equipas têm uma forma de construir muito semelhante e valem sobretudo pela qualidade coletiva», afirmou.

«Não estou a ver o Jorge Jesus a dizer ao Everton para jogar só pelo lado esquerdo e deixar o Pizzi e o Rafa sem tocarem na bola. São equipas que defendem de maneira diferente, mas a atacar são muito parecidas», prosseguiu.

Abel elogiou depois Zivkovic, reforço do PAOK que chegou precisamente do Benfica: «Em relação ao Zivkovic, conhecia-o bem, vai ajudar-nos muito, tem muita qualidade, muita qualidade mesmo. O Benfica entendeu que os caminhos se fecharam, mas para nós foi uma boa notícia, vai acrescentar qualidade e competitividade à nossa equipa.»