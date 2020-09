Para Pizzi, a maior rodagem competitiva que o PAOK tem nesta fase prematura da época não será problema para o Benfica quando as duas equipas se defrontarem esta terça-feira para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O polivalente, um dos capitães da equipa portuguesa, acredita que o trabalho que os encarnados já fizeram nesta pré-época permite encarar com total confiança do duelo com a equipa grega.

«Temos vindo a trabalhar muito bem durante a pré-época e a assimilar as ideias do mister. São sempre ideias diferentes, porque cada mister tem as suas ideias, mas estamos cientes do que o mister e a equipa técnica querem. Temos vindo a trabalhar da melhor maneira pra corresponder a cada jogo», referiu na conferência de imprensa de lançamento do jogo.

«Estamos a assimilar da melhor maneira possível as ideias do mister. Cada treinador tem as suas ideias e maneira de jogar. Para mim, que já estive com o mister, pode ser mais fácil, mas acho que todos os jogadores do plantel estão a assimilar as ideias muito bem: são ideias muito positivas e um futebol muito positivo. Acho que as coisas estão a correr bem, como temos vindo a demonstrar na pré-época. São jogos amigáveis, mas acho que dá para perceber que a nossa preparação está a ser muito bem feita», acrescentou, debruçando-se depois sobre o adversário desta terça-feira com o PAOK, equipa que é treinada por Abel Ferreira

«O Benfica está sempre preparado para entrar em todos os jogos para vencer. É isso que queremos fazer amanhã. Esta é uma eliminatória só a uma mão, por isso temos de entrar fortes, concentrados e determinados. Oxalá que no final possamos estar a festejar a qualificação para a próxima ronda. (...) Acho que já analisámos bastante a equipa deles. Têm jogadores com muita qualidade, um treinador com provas dadas no futebol português e que na Grécia está também a fazer um bom trabalho. Vamos apanhar pela frente um PAOK com muita qualidade e com vontade de passar à próxima eliminatória, mas estudámos muito o adversário. Vai ser um jogo difícil contra uma equipa de qualidade, mas estamos preparados para dar o nosso melhor», concluiu Pizzi.