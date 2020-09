O treinador do PAOK, Abel, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Benfica, por 2-1, que ditou a eliminação dos encarnados da Liga dos Campeões 2020/21 ainda na 3.ª pré-eliminatória da prova. Andrija Zivkovic apontou o segundo golo dos gregos, ele que ainda há dias era jogador dos encarnados.



«Somos fruto das nossas experiências e habituei-me com menos a fazer mais. Comecei nos juniores do Sporting e fomos campeões. Em determinado momento o clube estava em grandes dificuldades e dava palestras em lençóis de cama. Cheguei a servir os meus jogadores à mesa. Enquanto treinador potenciámos muitos jogadores para a equipa principal e no Sp. Braga fizemos o mesmo. A minha filosofia é sempre fazer mais. Agora, quando se telefona a um jogador como Zivkovic e lhe dizes que se calhar ele é jogador de nível top e que gostaríamos que viesse ajudar-nos e ele, num português claro, me diz que conhece o clube, conhece o hino do clube e canta o hino do clube, com a qualidade que tem só nos podia ajudar. Foi muito bem recebido pelos mais velhos e pelos mais novos. Ele tem 24 anos e muito para crescer ainda. A única coisa que lhe prometi foi “vem para aqui que aqui vais ser feliz”. Com jogadores de qualidade ajuda. Se calhar não precisa de chutar cinco vezes, precisa de chutar uma.

«Uma equipa como o Benfica tem muita qualidade em todas as posições, não podem jogar todos. Por sorte nossa, o mister Jorge Jesus tinha muitas opções para aquela posição. E por várias razões que não interessam quais, o Benfica e o jogador decidiram fechar um ciclo, como acontece até com os melhores jogadores do mundo. Ele sabe que ao vir para aqui as oportunidades de jogo vão ser maiores.»