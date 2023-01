Fã de futebol (e adepto do San Lorenzo), o Papa Francisco recebeu uma camisola do Benfica, na passada quarta-feira.

Uma oferta com uma dedicatória especial, autografada pelos dois argentinos do plantel encarnado, Nicolás Otamendi e Enzo Fernández, que ajudaram a Argentina a conquistar o título mundial.

A camisola foi entregue por Nuno Monteiro, impulsionador do projeto "100 Chocalhos de Excelência, Gente Excelente", em audiência no Vaticano, no âmbito da promoção da "Arte dos Chocalheiros", classificada pela UNESCO, desde 2015, como património Imaterial da Humanidade de Salvaguarda Urgente.