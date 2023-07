O Benfica anunciou uma parceria para os próximos cinco anos com o Eastwood Community Football Club, fundado em 2014 e que se situa na região de Nottingham, em Inglaterra.

O acordo, segundo as águias, «permitirá aos treinadores do clube trabalhar permanentemente» na área de Nottingham. «Esta é uma primeira parceria técnica no Reino Unido com a possibilidade de implementar a metodologia Benfica numa região de forte cultura desportiva», disse Bernardo Faria de Carvalho, diretor de Expansão Global do Benfica, em declarações aos meios do clube: «Acreditamos que também podemos levar inovação a mercados mais sofisticados, como o futebol inglês.»

O Benfica explica ainda que o acordo «conta com a participação de um parceiro comum, a Mango Football», e que o objetivo é «promover mais parcerias técnicas em outras regiões do Reino Unido».