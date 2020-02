No início da temporada 2011/12, Gennaro Gattuso, atual treinador do Nápoles, na altura jogador do Milan passou por uma «parésia do VI par craniano, problema semelhante ao que afeta Gabriel, médio do Benfica.

Gattuso estava em campo quando começou a ver tudo a duplicar. «Os 20 minutos em que alinhei frente à Lazio foram um pesadelo. Sentia-me como se estivesse bêbado e via quatro Ibrahimovics. Até que choquei com o Nesta e entendi que não aguentava mais. Algo estava muito errado», afirmou o ex-internacional italiano numa conferência de imprensa realizada mais de um mês depois desse jogo.

Nessa altura, Gattuso já estava melhor, mas relatou que as coisas mais simples do seu dia a dia se tornaram num pesadelo.

«Nos últimos 45 dias consegui ler e ver todas as cores, por isso estou aqui hoje. É verdade que estou a lutar como o homem invisível, com visão dupla, mas o importante é não desistir. É muito triste não poder levar os meus filhos à escola, porque não posso conduzir. Tento levantar um copo e vejo dois…», referiu, em 2011.

«Rhino», como era conhecido, ficou sem jogar durante 6 meses, regressando ainda ao Milan, para fazer cinco jogos. No final da época, transferiu-se para o Sion, onde cumpriu a última época como atleta.

Veja um excerto dessa conferência de imprensa de Gattuso: