Benfica
Há 21 min
OFICIAL: com formação no Sporting, Patrick Moreira é reforço do Benfica
Jovem guarda-redes de 16 anos chega proveniente do Alverca
AL
Jovem guarda-redes de 16 anos chega proveniente do Alverca
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O Benfica anunciou a contratação de Patrick Moreira, proveniente do Alverca. Ainda durante a formação, o jovem guarda-redes esteve cinco temporadas ao serviço do Sporting.
Em declarações aos meios de comunicação dos encarnados, o atleta de 16 anos revela que a transferência é o concretizar de um sonho.
«Eu optei pelo Benfica por causa da questão familiar também. É um clube em que eu sonho jogar desde pequenino e o Benfica é o meu clube de coração», disse, em declarações à BTV.
Na temporada passada, Patrick Moreira realizou 13 jogos ao serviço dos Juvenis do Alverca.
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