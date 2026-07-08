O Benfica anunciou a contratação de Patrick Moreira, proveniente do Alverca. Ainda durante a formação, o jovem guarda-redes esteve cinco temporadas ao serviço do Sporting.

Em declarações aos meios de comunicação dos encarnados, o atleta de 16 anos revela que a transferência é o concretizar de um sonho.

«Eu optei pelo Benfica por causa da questão familiar também. É um clube em que eu sonho jogar desde pequenino e o Benfica é o meu clube de coração», disse, em declarações à BTV.

Na temporada passada, Patrick Moreira realizou 13 jogos ao serviço dos Juvenis do Alverca.