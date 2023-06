O jovem médio Paul Okon renovou contrato com o Benfica, informou esta segunda-feira o clube, sem detalhar a duração do contrato.

Paul Michael Junior Okon-Engstler, de 18 anos, cumpriu a primeira época no Benfica em 2022/23, tendo feito 30 jogos (29 no campeonato de juniores e um na Liga Revelação) e um golo, apontado no nacional de juniores.

Filho da lenda australiana Paul Okon, antigo capitão da seleção e membro do «Hall of Fame» da Austrália, o jovem jogador chegou ao Benfica no verão de 2022, oriundo dos belgas do Club Brugge.