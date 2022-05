A época 2021/22 revelou-se agridoce para Paulo Bernardo, que teve a «alegria» de se estrear pelo Benfica, mas, por outro lado, não conseguiu conquistar qualquer título.

No terceiro episódio da BetanoMag, o médio encarnado lembrou a entrada no Estádio da Luz e rejeitou comparações quer com João Félix, quer com Rui Costa. «Temos algumas parecenças, mas estou a dar os primeiros passos no futebol profissional», vincou.

O internacional sub-21 português tinha definido como «primeiro patamar na carreira» a estreia pela equipa principal do Benfica e sonha agora com o Mundial do Qatar, bem como tornar-se um dia capitão dos encarnados, embora reconheça que «ainda é cedo» para isso. «Tenho 20 anos, quero jogar, divertir-me e trabalhar para conseguir as minhas oportunidades.»

Paulo Bernardo assumiu ainda que gosta de estar «mais livre para a frente» no meio-campo e que o argentino Enzo Pérez era uma das principais referências no passado recente das águias.

Ora veja: