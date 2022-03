Paulo Fonseca é um dos treinadores portugueses desempregados com mais mercado, depois dos trabalhos realizados no Shakhtar Donetsk e na Roma.

À margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), o técnico assumiu ter recebido já algumas propostas, mas diz pretender esperar pela próxima época para abraçar um novo desafio, muito provavelmente, no estrangeiro.

«Neste momento o meu objetivo passa por iniciar a próxima época num dos melhores campeonatos europeus. Pretendo continuar no estrangeiro e acredito que é isso que vai acontecer», começou por dizer.

«Tem havido imensas propostas, mas acho que nesta altura é melhor pensar na próxima época e até lá vou decidir», acrescentou, em declarações aos jornalistas.

O técnico de 49 anos foi ainda confrontado com o facto de ser um dos nomes mais apreciados pelos adeptos do Benfica para treinar o clube das águias na próxima época, mas garante não ter recebido qualquer abordagem nesse sentido, ainda que reconheça que o Benfica é um clube que deixaria qualquer treinador a pensar.

«Não recebi nada nesse sentido. Não posso colocar essa hipótese porque não fui abordado para isso, mas é óbvio que o Benfica é um grande clube que faz pensar todos os treinadores. Mas não houve até agora nenhum contacto do Benfica e faz parte do meu plano continuar no estrangeiro», reforçou.