Vangelis Pavlidis, avançado grego de 26 anos contratado ao AZ Alkmaar por 18 milhões de euros, no início da temporada, tem-se mostrado o menos eficaz entre os avançados adquiridos pelo Benfica desde 2014.

Com apenas quatro golos em 1.226 minutos na Liga, o grego precisa de 307 minutos para marcar, superando negativamente nomes como Facundo Ferreyra e Derley.

Ao contrário do lastro de golos deixados na Liga Neerlandesa, que lhe valeram o estatuto de melhor marcador da Eredivisie 2023/24, o atual avançado do Benfica, comparado aos outros avançados do plantel, é o que apresenta mesmo o pior rendimento.

Arthur Cabral, por exemplo, marca um golo a cada 194 minutos, enquanto Zeki Amdouni, contratado por empréstimo, é o mais eficiente, com um golo a cada 71 minutos.

A diferença acentua-se quando confrontada com as referências ofensivas dos principais rivais. Viktor Gyökeres, do Sporting, precisa de apenas 89 minutos por golo e Samu, do FC Porto, de 85 minutos.

Desempenho dos avançados contratados pelo Benfica na I Liga desde 2014/15:

1. Vangelis Pavlidis - 17 jogos, 4 golos, 307 minutos por golo

2. Facundo Ferreyra - 6 jogos, 1 golo, 289 minutos por golo

3. Derley - 15 jogos, 1 golos, 251 minutos por golo

4. Arthur Cabral – 41 jogos, 8 golos, 194 minutos por golo

5. Roman Yaremchuk – 25 jogos, 6 golos, 186 minutos por golo

6. Casper Tengstedt – 21 jogos, 4 golos, 172 minutos por golo

7. Luca Waldschmidt - 29 jogos, 9 golos, 171 minutos por golo

8. Raul Jiménez – 80 jogos, 18 golos, 147 minutos por golo

9. Kostas Mitroglou – 60 jogos, 35 golos, 127 minutos por golo

10. Rodrigo Pinho – 5 jogos, 1 golo, 126 minutos por golo