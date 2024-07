O avançado do Benfica, Vangelis Pavlidis, vai ser operado, na sequência de uma fratura do polegar direito sofrida no jogo contra o Celta de Vigo, fruto da queda aparatosa no encontro de sábado, no Estádio Municipal de Águeda.

Numa nota informativa divulgada ao início da tarde deste domingo, o Benfica refere que Pavlidis tem uma «fratura do polegar direito» e que «o atleta será submetido a intervenção cirúrgica».

Pavlidis caiu na escadaria de acesso aos balneários do Estádio Municipal de Águeda, aos seis minutos de jogo. O grego tentou evitar a saída de bola pela linha lateral e acabou por saltar os placards para lá do terreno de jogo, caindo para a escadaria de acesso aos balneários. Deu uma cambalhota, caiu sentado e deu logo sinal de estar bem. Porém, acabou por sair com marcas na mão direita.

Utilizado nos primeiros 45 minutos, Pavlidis fez os dois golos do Benfica ante os espanhóis, no segundo jogo de pré-época, que terminou empatado a dois golos.

Os encarnados esclareceram ainda que Andreas Schjelderup, utilizado na segunda parte do jogo contra o Celta, tem uma «entorse no tornozelo esquerdo».