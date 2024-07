O Benfica informou que Pavlidis foi operado com sucesso à fratura do polegar direito.

O avançado grego, reforço dos encarnados para a nova temporada, lesionou-se no encontro particular com o Celta de Vigo, na sequência de uma queda aparatosa na escadaria de acesso aos balneários do Estádio Municipal de Águeda.

Logo aos seis minutos de jogo, Pavlidis tentou evitar a saída de bola pela linha lateral, saltou os placards publicitários e acabou por cair para a escadaria. O atacante do Benfica deu uma cambalhota, caiu sentado e deu logo sinal de estar bem, apesar das mazelas na mão direita.

Pavlidis ainda bisou diante do conjunto espanhol, antes de ser substituído ao intervalo.