Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Moreirense no Estádio da Luz:

[Pavlidis marcou sete golos nos últimos cinco jogos. São metade dos golos que tem no Benfica. O que é que mudou nele desde aquela noite do hat-trick ao Barcelona e se o momento que o jogador atravessa é a prova de que o problema dele sempre foi mais mental do que técnico?]

«Mental não. É o jogador chegar a nova realidade, a um novo campeonato. Aconteceu com todos: com o Seferovic, com o Vinícius, com todos os jogadores. A exigência aqui é muito grande. As pessoas esperam muito de nós, nós esperamos muito dos jogadores e os jogadores, entre eles, também têm uma exigência muito grande.

A frase do Fredrik Aursnes [n.d.r.: jogador reconheceu que a equipa tem de ser mais forte] é fantástica: um jogador que já percebeu muito bem a cultura do clube. E todas as pessoas que vêm de fora têm de perceber isso o mais rápido possível.

O Pavlidis sempre fez um trabalho muito bom. Na forma como a equipa defende, pressiona e condiciona o adversário a sair do guarda-redes. Percebe rapidamente o que tem de fazer para defender mesmo perante diferentes estratégias e para atacar foi sempre um jogador com enorme qualidade nos seus movimentos, assistências e na forma de tabelar com os colegas. Faltava-lhe o golo: neste momento ele está a viver um bom momento, o golo traz confiança, mas a confiança vem do trabalho sustentado que ele teve desde o início da época.»