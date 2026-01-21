Benfica
Há 40 min
Mourinho tentou confortar Pavlidis, que estava inconsolável
Grego falhou um penálti com muito azar, tendo escorregado no momento de bater na bola
Pavlidis viveu em Turim um momento de profundo azar: o ponta de lança escorregou no momento de bater um penálti e falhou a hipótese de relançar o jogo, o que o deixou de rastos.
À saída do relvado chegou a tapar o rosto. Mourinho deu-lhe um forte abraço, para tentar mostrar-lhe total apoio, mas Pavlidis estava inconsolável como se vê nas imagens.
