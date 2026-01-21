Pavlidis viveu em Turim um momento de profundo azar: o ponta de lança escorregou no momento de bater um penálti e falhou a hipótese de relançar o jogo, o que o deixou de rastos.

À saída do relvado chegou a tapar o rosto. Mourinho deu-lhe um forte abraço, para tentar mostrar-lhe total apoio, mas Pavlidis estava inconsolável como se vê nas imagens.