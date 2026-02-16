Vangelis Pavlidis foi o porta-voz do plantel do Benfica na antevisão ao Real Madrid e falou sobre outros avançados das águias. O grego confessou que ouviu muitas coisas sobre Rafa Silva antes do regresso do português à Luz e deixou um conselho a Anísio Cabral.

Como se sente a jogar com Rafa

«Só joguei dois ou três jogos com o Rafa. Ouvi falar muito dele quando ele não estava cá. Veio para nos ajudar e todos sabem que tem a capacidade de criar muitos golos para outros jogadores, passa muito bem a bola, é muito rápido, um jogador fantástico e estamos muito felizes por tê-lo aqui. Sinto-me muito bem por ter um jogador como ele a número dez.»

Evolução de Anísio Cabral

«O Anísio é um talento de topo. Já mostrou o que pode fazer, mas tem de trabalhar muito e continuar humilde. No futuro será um jogador fantástico.»