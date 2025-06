Pavlidis, jogador do Benfica, na zona mista em Charlotte, na véspera do jogo com o Chelsea, nos oitavos de final do Mundial de Clubes:

«Temos de ter cuidado, o Chelsea é uma equipa muito boa.»

«[Di María] O Ángel tem muitas qualidades, pode ir para os dois lados. Agora já sei melhor para onde tenho de ir para ele dar-me o passe certo para marcar. Tal como aconteceu esta época.»

«Estamos mais bem preparados, mas temos de lutar contra as condições meteorológicas e contra o Chelsea. Foi muito difícil jogar contra o Bayern, estava muito calor.»