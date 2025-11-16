Vangelis Pavlidis é baixa confirmada para o próximo jogo da Grécia, diante da Bielorrússia em Budapeste, capital da Hungria, tendo sido dispensado.

O avançado do Benfica foi substituído no jogo com a Escócia já perto do intervalo devido a queixas no joelho esquerdo após uma rotação, situação que gerou algum alarme.

Pavlidis ainda esteve alguns minutos em campo depois de ter sido assistido, mas acabou mesmo por solicitar a substituição.

Neste domingo, Pavlidis não participou na sessão de trabalho da seleção helénica e foi comunicado que foi dispensado devido a uma tendinite. O problema não gera, assim, motivo de grande preocupação, mas foi decidido, até porque a Grécia já está matematicamente arredada do Mundial 2026, poupar o avançado por precaução.