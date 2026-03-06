Tomás Araújo e Vangelis Pavlidis chegaram, no Bernabéu, aos 100 jogos com a camisola do Benfica e ambos assinalaram o feito, em declarações aos meios do clube.

O jovem central, que foi formado nos encarnados, salientou o «orgulho» pela marca. «Se me dissessem há 10 anos – foi há cerca de 10 anos que eu fiz o meu primeiro jogo aqui –, que eu ia atingir 100 jogos pela equipa principal, eu acho que não acreditava. É um sonho. É um sonho desde criança e estou muito feliz.»

Tomás Araújo diz que «tudo valeu a pena», ao recordar os esforços que ele e os pais fizeram aquando da mudança para o Seixal, aos 14 anos. «Foi um percurso muito difícil, inclusive a minha ascensão dentro da equipa A também não foi fácil. Mas agora, olhando para trás, foi melhor assim.»

«Temos de ganhar todos os jogos, temos de lutar por todos os títulos. E o Benfica é o melhor clube nacional, é um dos melhores do mundo e é muito gratificante estar aqui a representar este clube. E vamos para a frente e agora, quem sabe, mais 100 jogos», concluiu o jogador de 23 anos.

Tomás Araújo chega aos 100 jogos pelo Benfica (Tânia Paulo/Benfica)

Já Pavlidis, mostrou-se «muito feliz e orgulhoso» pela meta atingida e apontou ao desejo de «continuar a jogar e lutar» pelo Benfica, onde vive a segunda época.

«Estou muito feliz por me ter adaptado tão bem a este clube. Não sabia que o Benfica era tão grande, mas quando se joga por este clube, percebemos quão grande é», vincou o avançado de 27 anos, contratado em 2024 ao AZ Alkmaar.

«Temos de vencer todos os jogos, temos de conquistar muitos troféus e lutamos pelos nossos adeptos, que estão espalhados pelo mundo todo. Essa é a coisa mais bonita: vencer por este clube e pelos adeptos», afirmou ainda o internacional grego, que leva 58 golos de águia ao peito e é o quarto jogador helénico com mais jogos pelo Benfica.