Pavlidis, avançado do Benfica, em declarações à flash interview da Sport TV, após vitória frente ao Santa Clara, por 3-0, nos quartos de final da Taça da Liga:

[Análise ao jogo] «Tivemos dificuldade no início do jogo, mas no fim levamos a vitória. Demos tudo! É importante ganhar este jogo e irmos para a final four».

[Importância do bis] «O mais importante é a vitória da equipa. Depois, claro, se queremos ajudar a equipa temos de jogar bem. Acho que estou sempre a tentar o meu melhor. Quero ajudar a equipa. Os golos são parte do jogo. Se fizer isso sinto-me melhor. Mas no fim o importante é a equipa».

[Palavras de Bruno Lage] «É sempre bom ouvir coisas boas do treinador. Dou sempre o meu melhor e quero ajudar a equipa. Se o treinador vê isso e confia em mim, é o mais importante».

[Presença na final four] «É um novo troféu para mim. Quero ganhá-lo. Aqui temos de ganhar todos os jogos. Somos um clube grande e aqui só há vitória».