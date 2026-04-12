Vangelis Pavlidis abordou a mudança do AZ Alkmaar para o Benfica e falou ainda de José Mourinho e do futuro depois dos encarnados, em entrevista ao Fosonline.

Relativamente à sua mudança para Portugal, o avançado das águias refere que foi algo ponderado e, acima de tudo, pela «dimensão do clube».

«AZ Alkmaar? Esforcei-me muito nos últimos cinco anos e, agora, tenho a sorte de estar numa equipa enorme como o Benfica, mas também por ter jogado antes no Alkmaar, uma equipa ofensiva e que me ajudou a evoluir. O Benfica era para onde eu queria ir e acreditava que era a melhor decisão na minha carreira, tal como se veio a provar», começou por dizer.

De seguida, Pavlidis revela que a escolha pelo Benfica não passou pela qualidade da Liga, mas sim pela dimensão do clube.

«As minhas decisões não passam pelas ligas. Tive outras propostas antes do Benfica, mas decidi ir para Portugal. Não escolhi o Benfica por causa da liga, mas sim pela dimensão do clube. Foi isso que pesou na minha escolha. Como no passado, nunca foi a parte financeira que me fez escolher. E isso também não vai acontecer agora. A minha decisão foi e sempre será competitiva e o Benfica ofereceu-me um plano melhor. Sabia que ia jogar na Liga dos Campeões e lutar por títulos», acrescentou.

O avançado encarnado aproveitou, também, para deixar elogios a José Mourinho. «Special One! Não há muito a acrescentar sobre Mourinho. Ele tem paixão pelo futebol. Ama o desporto, ama os seus jogadores e é sempre honesto. Sabe e entende tudo sobre futebol e como gerir as equipas. A sua carreira fala por si. É um treinador de outro nível, é o melhor de todos.»

Contudo, o grego - que tem contrato até 2029 - não descarta a uma saída do Benfica.

«Nunca se sabe o que vai acontecer. No futuro, talvez… veremos»,confessou.

Por fim, Pavlidis conta que o maior crítico do seu trabalho é o próprio pai e que nem um hat-trick ao Barcelona o faz descansar.

«Ele nunca acalma. Faz sempre observações e quer sempre mais, mas o meu pai é assim», concluiu.