João Diogo Manteigas, candidato à presidência do Benfica, apresentou Pedro Nunes como diretor das modalidades da lista Benfica Vencerá.

«Pedro Nunes regressará ao Sport Lisboa e Benfica para assumir o cargo de Diretor das Modalidades, trazendo consigo uma vasta experiência e um historial de sucesso ao serviço do Clube. Sócio com mais de 50 anos de filiação, tem um conhecimento profundo das nossas modalidades e será fundamental na implementação do nosso modelo desportivo para as modalidades», pode ler-se na publicação oficial.

No comando da equipa de Hóquei em Patins do Benfica, Pedro Nunes arrecadou dois campeonatos, duas Taças de Portugal, duas Taças Continentais, duas Taças Intercontinentais, uma Liga Europeia e uma Elite Cup.