«Não sei será a última Thinking Football Summit enquanto presidente, talvez seja», garantiu Pedro Proença, deixando a porta aberta a uma candidatura à FPF:

«Muito em breve, eu, os clubes e as pessoas que estão comigo diremos o que faremos no futuro próximo. Estarei onde o futebol quiser e onde me sentir feliz. No momento certo, estaremos todos juntos, porque o futebol só faz sentido se estivermos todos juntos», afirmou.

O presidente da Liga Portugal aproveitou ainda para fazer um balanço do que têm sido os seus três mandatos, nos quais considera ter conseguido cumprir os objetivos de forma sustentada.

«Para mim, era claro que o primeiro ciclo teria de ser de recuperação económica e financeira, não podendo esquecer o posicionamento do futebol profissional como grande motor para alavancagem daquilo que seria a nossa recuperação financeira. Depois, a consolidação de um modelo e depois a fase de crescimento, aquela onde nos encontramos hoje.»

Pedro Proença salientou também que o futebol português está bem encaminhado numa mudança de ciclo, com uma «nova geração» que lhe traz esperança, perante um modelo de negócio que virá cada vez mais a sofrer alterações.

«O futebol concorre com conteúdos como a Netflix, a Disney e outras atividades de entretenimento. Nos próximos 10 anos, se não conseguirmos criar alternativas e um conceito diferente, podemos perder muito da gente que temos e ama o futebol por não nos adaptarmos a uma nova realidade.»