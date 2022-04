O mais recente campeão da Youth League, o Benfica vai defrontar o Peñarol na primeira Taça Internacional de sub-20, que coloca frente a frente o campeão europeu e o sul-americano do escalão.

Isso mesmo confirmou o clube uruguaio esta segunda-feira, com mais pormenores sobre o encontro: vai jogar-se em agosto deste ano, no Estadio Centenario, precisamente no Uruguai.

O Benfica, recorde-se, conquistou a Youth League esta tarde, com uma goleada por 6-0 na final frente ao Salzburgo.