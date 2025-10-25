O presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica relativizou os problemas registados ao longo do dia em várias secções de voto, nas quais alguns boletins esgotaram e tiveram de ser repostos.

«Todos os sócios que quiseram votar, votaram. Os votos entraram todos nas urnas e à medida que forem sendo contados», afirmou José Pereira da Costa em declarações aos jornalistas.

O dirigente das águias não apontou qualquer previsão de horas para o anúncio dos resultados do ato eleitoral mais concorrido da história do Benfica e de um clube de futebol a nível mundial, mas deixou uma certeza. «Vai ser uma noite longa. (...) Não tenho nenhuma previsão. Vai ser um apuramento calmo e tranquilo e vamos anunciar à medida que forem sendo conhecidos resultados», rematou.

Recorde-se que 85.422 sócios tinha votado até à atualização das 23h00 feita pelo Benfica.