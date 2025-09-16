A goleada do Benfica na UEFA Youth League frente ao Qarabag por 7-1 teve um nome em destaque: Gonçalo Moreira.

O médio de 19 anos marcou um poker em cerca de 20 minutos, no entanto, acabou substituído ao intervalo por Vítor Vinha, treinador da formação encarnada. Ficou a um golo do recorde de mais golos num só jogo que pertence a quatro jogadores: Bilal Mazhar (Panathinaikos 8-0 Slavia Sofia, 2022/23). Ivan Ignatev (Krasnodar 9-0 Kairat Almaty, 2017/18), Mergim Berisha (Salzburg 8-1 Kairat Almaty, 2016/17) e Fatih Aktay (Altınordu 6-2 Sparta Praha, 2016/17).

Mas quem é este «atacante irrequieto» como lhe costumam chamar os colegas, como divulgou numa entrevista ao Canal 11 em 2024.

Gonçalo Moreira, natural da Maia, começou a jogar no Pedrouços e passou pelas Casas do Benfica de Fafe e da Póvoa de Lanhoso, por onde também passaram Diogo Costa (FC Porto) e Vitinha (PSG). Em 2018 chegou ao Benfica Campus e destacou-se desde cedo.

Campeão nacional de Juvenis em 2023, foi o melhor marcador da competição com 26 tentos em 31 jogos, mostrando logo o «faro» para o golo.

Com a camisola por dentro dos calções, faz lembrar um tal de João Neves que brilhou, por pouco tempo é verdade, ao serviço da equipa principal dos encarnados, um objetivo bem assente para Gonçalo Moreira.

«Os meus objetivos são, como sempre, o de ganhar pelo clube e estrear-me neste estádio, é um sonho que tenho desde criança, desde muito pequenino, mesmo, vou trabalhar e fazer por isso», disse quando renovou o contrato em maio de 2024.

Na última temporada, entre as equipas sub-19 e sub-23 do Benfica, realizou 37 jogos tendo marcado por 19 ocasiões. No final, sagrou-se campeão da Taça Revelação de sub-23.

Gonçalo Moreira é ainda presença assídua nas seleções jovens de Portugal. O médio de 19 anos realizou já 38 jogos pelos vários escalões com seis golos marcados.

É, sem dúvida, um nome a ter em conta nos próximos anos e mais um produto da academia do Benfica.