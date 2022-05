O Benfica já chegou a um entendimento com o Boavista para contratação de Petar Musa, avançado croata que nesta época se destacou ao serviço do Boavista.

O jogador de 24 anos foi cedido ao axadrezados, que tinham de acionar a opção de compra aos checos do Slavia Praga fixada em 3,5 milhões de euros caso chegasse chegasse à dezena de golos, o que aconteceu a 2 de abril na vitória por 2-1 sobre o Famalicão.

O negócio, que é fechado por uma verba a rondar os 5 milhões de euros, vai incluir a cedência de percentagens de passes de dois jogadores ao Boavista, confirmou o Maisfutebol.

De Ricardo Mangas, lateral emprestado pelo Boavista ao Bordéus mas sobre o qual o Benfica ainda detinha 50 por cento dos direitos económicos, e de Ilija Vukotic, que está emprestado aos boavisteiros e que passará a ser jogador desta equipa em definitivo. No caso do internacional montenegrino, os encarnados vão conservar 50 por cento do passe e o direito de opção de recompra do jogador de 22 anos que nesta temporada leva 22 jogos pelo Boavista.