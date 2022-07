O Benfica espera por uma resposta da FIFA para poder inscrever Petar Musa.

O clube fez uma exposição ao organismo que tutela o futebol mundial para poder registar o avançado croata, contratado ao Boavista neste verão.

Impedidos de inscrever jogadores devido a dívidas, situação que o investidor Gerard Lopez acredita vir a ser resolvida, os axadrezados não conseguiram registar Petar Musa após acionarem a opção de compra do ponta de lança junto do Slavia Praga. Essa falta de registo, faz com que o Boavista não consiga também transferir o certificado internacional de Petar Musa para o Benfica.

O Benfica espera, então, que a FIFA desbloqueie a situação de modo a poder inscrever o jogador a tempo da participação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, cujo sorteio é já nesta segunda-feira.

De referir que Petar Musa lesionou-se no treino aberto que Roger Schmidt orientou na Luz e não foi utilizado nos particulares com Reading e Nice.

O Benfica joga neste domingo frente ao Fulham, no Troféu do Algarve, jogo que a TVI transmite e o Maisfutebol acompanha AO MINUTO.