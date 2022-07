A inscrição de Petar Musa, contratado pelo Benfica ao Boavista há quase dois meses, já deu entrada na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), depois de ter estado bloqueada devido a dívidas dos ‘axadrezados’, informa a Lusa.

A lista de transferências oficiais recebida pela entidade que organiza o principal escalão do futebol português incluiu, nesta sexta-feira, o avançado croata como atleta inscrito pelo clube do Bessa pela primeira vez desde que o Boavista ativou a opção de compra do passe de Musa ao Slavia de Praga.

Na origem do impedimento estava uma proibição de inscrição de novos jogadores por parte do Boavista, imposta pela FIFA, motivada por uma dívida de 200 mil euros ao defesa Adil Rami.

Depois de comprarem Musa aos checos, o Boavista transferiu Musa a título definitivo para o Benfica. A impossibilidade de inscrever Musa como atleta do Boavista inviabilizou também que os axadrezados pudessem transferir o certificado internacional do croata para a Luz, o que até motivou um pedido do Benfica à FIFA.

Agora, com a situação resolvida do lado do Boavista, a situação de Musa com o Benfica soluciona-se também.